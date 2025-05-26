Из Казани запустят дополнительные поезда на летний сезон 2025 года

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Город
26 мая 2025  21:14

Горьковская железная дорога вводит дополнительные поезда дальнего следования из Казани на летний период. С 24 мая пассажиры смогут воспользоваться новыми маршрутами до популярных курортных направлений.

По словам начальника Горьковской железной дороги Сергея Дорофеевского, введение дополнительных составов связано с традиционным ростом пассажиропотока в летний период. Особой популярностью ежегодно пользуются направления к черноморским курортам.

В расписании появились:

  •     Поезд №491/492 Казань–Адлер (курсирует через день до 29 сентября)
  •     Поезд №509/510 Казань–Новороссийск (отправляется через день до 25 сентября)
  •     Ежедневный поезд №375/376 Казань–Пенза (будет работать до 15 сентября)

Сообщается, что билеты уже доступны для приобретения через официальные каналы продаж РЖД.

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