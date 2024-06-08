Из Мензелинска на передовую: история вертолетчика Айдара Фаттахова

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Республика
8 июня 2024  18:10
Автор:
Эндже Гарафиева

Старший лейтенант, вертолетчик Айдар Фаттахов сейчас служит на передовой. С детства был активным и целеустремленным юношей. Вдохновленный словами отца «Тебе осталось только научиться управлять самолетом и полететь в небо», он выбрал профессию пилота. После окончания школы поступил в Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков и уже во время учебы заключил контракт с Министерством обороны.

Сегодня Айдар Фаттахов – военный летчик, ветеран боевых действий. Он несколько раз был в зоне специальной военной операции, а сейчас служит штурманом-оператором вертолетного звена, охраняя Черное море от беспилотных катеров.

История Айдара Фаттахова — это история мужества, патриотизма и преданности своей Родине. И яркий пример того, как даже из маленького города могут выходить герои, готовые защищать свою страну.

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