Из Мензелинска на передовую: история вертолетчика Айдара Фаттахова

Старший лейтенант, вертолетчик Айдар Фаттахов сейчас служит на передовой. С детства был активным и целеустремленным юношей. Вдохновленный словами отца «Тебе осталось только научиться управлять самолетом и полететь в небо», он выбрал профессию пилота. После окончания школы поступил в Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков и уже во время учебы заключил контракт с Министерством обороны.

Сегодня Айдар Фаттахов – военный летчик, ветеран боевых действий. Он несколько раз был в зоне специальной военной операции, а сейчас служит штурманом-оператором вертолетного звена, охраняя Черное море от беспилотных катеров.

История Айдара Фаттахова — это история мужества, патриотизма и преданности своей Родине. И яркий пример того, как даже из маленького города могут выходить герои, готовые защищать свою страну.