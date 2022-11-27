 Из Нижнекамска в зону спецоперации отправили две машины УАЗ и гуманитарную помощь
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Из Нижнекамска в зону спецоперации отправили две машины УАЗ и гуманитарную помощь

Средства на закупку автомобилей собрали с помощью благотворителей.

Республика
27 ноября 2022  16:55
Автор:
Роза Габитова

Из Нижнекамска в зону спецоперации отправили две машины УАЗ и «Газель» с гуманитарной помощью. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

За помощью к главе района Рамилю Муллину обратилась местная жительница, жена мобилизованного Алсу Авзалова. Она написала ему во «ВКонтакте» личное сообщение. 

Авзалова сообщила, что военнослужащим необходим транспорт, так как им приходится носить на себе тяжелые кабели на большие расстояния. Через 5-6 дней вопрос был решен. Машины закупили на средства неравнодушных горожан.

Ранее «КВ» сообщали, что мобилизованным татарстанцам, находящимся на полигоне Казанского танкового училища, передали более 350 сладких пирогов.

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