Из спячки вышли «енотовидные собаки» — комитет по биоресурсам РТ

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Республика
13 марта 2024  15:41
Автор:
Эндже Гарафиева

По информации Госкомитета по биологическим ресурсам Татарстана, толстобокие зверьки – это единственные из семейства псовых, кто впадает в зимнюю спячку. Для сезонного ночлега они выбирают стоги сена или копают норки.

Фото: Государственный комитет Республики Татарстан по биологическим ресурсам

Енотовидные собаки просыпаются после трех месяцев сна именно в марте, когда выходит солнышко и появляется кормовая база. 

Причудливые зверьки всеядны. Они могут съесть фрукты, птиц, рыбу, падаль или насекомых. Живут от 3 до 5 лет. 

Интресно, что в Японии «оборотень-барсук» является народным символом, кооторый приносит счастье. Часто становится героем детских песенок и сказок. 

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