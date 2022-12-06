Из Татарстана в Лисичанск отправлено еще почти 140 тонн гуманитарного груза

Очередная гуманитарная миссия от движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» отправилась сегодня к жителям Лисичанска, в Луганскую народную республику. В составе – семь грузовиков строительных материалов, теплых вещей, тепловых пушек, генераторов, продуктов питания и многое другое.

Более того, районы Татарстана формируют свои грузовики, чтобы затем присоединиться к гуманитарной колонне. В этот раз свои грузовики отправил Бавлинский район.

«Почти 140 тонн гуманитарной миссии помогали организовать жители Татарстана, предприятия и организации, вузы республики. Соорганизаторами отправки выступило татарстанское отделение партии «Единая России». В этой отправке особый акцент делали на теплые вещи и все, что может помочь жителям Лисичанска согреться – электрогенераторы, тепловые пушки…», - отметил координатор движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» Тимур Сафин.

В том, что горожане в неотапливаемом городе нуждаются в тепле, Сафин убедился сам, съездив в Лисичанск с прошлой гуманитарной миссией.

«Централизованное отопление в городе не работает, люди спят одетыми под четырьмя одеялами. Находясь там, мы составили список вещей, по-настоящему нужных жителям Лисичанска», - подчеркнул координатор.

Список можно посмотреть на сайте ярдям.рф. Там отдельно выделено детское питание, так как в Лисичанске сегодня живет 30 детей в возрасте до года.

Сейчас активисты «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» готовятся к подготовке следующей гуманитарной миссии, которую планируется отправить в ЛНР уже на следующей неделе. Узнать, как помочь активистам или стать волонтером, можно на так же на сайте ярдям.рф или по телефону горячей линии 8-800-350-02-16 ежедневно с 9:00 до 18:00.