Из Татарстана в хадж смогут отправиться 1,8 тысяч мусульман

После завершения священного месяца Рамадан в России 25 тысяч жителей страны посетят Мекку. 1,8 тысяч человек смогут совершить хадж по квотам, выделенным в Татарстане. Об рассказали в Духовном управлении мусульман республики, пишет РБК.

Всего будут действовать 4 программы, а их стоимость варьироваться от $4,5 до $11,6 тыс.

Паломники отправятся в религиозное путешествие в Саудовскую Аравию с 9 мая. Обратно они прилетят не позже 21 июля.

Хадж – это одно из пяти столпов ислама, обязательных для исполнения каждым здоровым и состоятельным мусульманином, способным совершить это священное паломничество. Этот духовный ритуал является одним из самых важных событий в жизни каждого верующего и олицетворяет единство и подчинение перед Всевышним.

Для мусульманина хадж не просто является обязанностью, но и значительным духовным событием. Это время, когда верующий может очистить свою душу, принести жертву в знак покаяния и благодарности, а также укрепить свою веру и связь с Аллахом.