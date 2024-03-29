Из-за аварийного состояния четыре фонтана в Казани не запустят этой весной

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Город
29 марта 2024  16:47
Автор:
Эндже Гарафиева

В мэрии города рассказали, когда и сколько фонтанов начнут работать в Казани.

Так, ожидается, что 32 фонтана запустятся уже в мае. Четыре фонтана не используются из-за аварийного состояния чаш, насосного оборудования, запорно-регулируемой арматуры и трубопроводов.

Осенью фонтаны законсервировали раньше обычного срока, так как пришло резкое похолодание и это могло отразиться на износостойкости. Через некоторое время рабочие снимут настилы и проведут ревизию оборудования. Фонтаны помоют, очистят, при необходимости покрасят чаши и заполнят водой.

В казанской мэрии также напомнили, что в парке Петрова и сквере Славы в прошлом году были отремонтированы фонтаны. Воссоздали исторический фонтан в саду Рыбака.

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