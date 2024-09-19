Из-за большого спроса электрички в Йошкар-Олу будут ездить до декабря

Электрички, курсирующие между Казанью и столицей Марий Эл, продолжат свою работу до конца года. Как сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги, решение о продлении маршрута было принято из-за повышенного спроса на поездки между двумя регионами.

Фото: © мэрия Казани

С 25 сентября электричка №6383 будет отбывать из Казани в 14:08, прибывая в Йошкар-Олу в 16:48. С понедельника по четверг состав будет состоять из одного вагона, а по пятницам, субботам и воскресеньям – из двух.

В обратном направлении пригородный поезд №6382 отправится на следующие сутки в 7:39 и прибудет в Казань в 10:19. Со вторника по пятницу пассажиров будет ждать один вагон, а по субботам, воскресеньям и понедельникам – два.

Длительность поездки составит 2 часа 40 минут.