Из-за действий экипажа российский самолет, отправившийся из Казани, едва не потерпел крушение

Авиасудно компании «Победа» 23 декабря вылетело из Казани в Сочи. На борту Boeing 737-800 находились 168 пассажиров.

Самолет попал в грозу, порывистым ветром его разболтало так, что пилоты потеряли контроль. О том, как это происходило, указано в заключении комиссии, которым поделились в telegram-канале «Авиаторщина».

Известно, что грозовой фронт встретил экипажа при заходе на посадку. Второй пилот несколько раз предлагал уйти на дополнительный круг, но командир судна решился не сразу, а только в критической ситуации.

При уходе на второй круг экипаж нарушил требования, из-за этого борт летел на скорости, значительно меньше положенной, что могло привести к крушению. При разворотах самолет достигал 49 градусов крена.

Комиссия вынесла вердикт, что адекватно отреагировать на ситуацию и проанализировать ее экипаж бы не смог из-за высокой нагрузки, вызванной неграмотным решением экипажа. «Победа» разжаловала командира во вторые пилоты без права восстановления.