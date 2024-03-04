Из-за действий экипажа российский самолет, отправившийся из Казани, едва не потерпел крушение

news_top_970_100
Россия/Мир
4 марта 2024  12:43
Автор:
Эндже Гарафиева

Авиасудно компании «Победа» 23 декабря вылетело из Казани в Сочи. На борту Boeing 737-800 находились 168 пассажиров. 

Самолет попал в грозу, порывистым ветром его разболтало так, что пилоты потеряли контроль. О том, как это происходило, указано в заключении комиссии, которым поделились в telegram-канале «Авиаторщина».

Известно, что грозовой фронт встретил экипажа при заходе на посадку. Второй пилот несколько раз предлагал уйти на дополнительный круг, но командир судна решился не сразу, а только в критической ситуации. 

При уходе на второй круг экипаж нарушил требования, из-за этого борт летел на скорости, значительно меньше положенной, что могло привести к крушению. При разворотах самолет достигал 49 градусов крена. 

Комиссия вынесла вердикт, что адекватно отреагировать на ситуацию и проанализировать ее экипаж бы не смог из-за высокой нагрузки, вызванной неграмотным решением экипажа. «Победа» разжаловала командира во вторые пилоты без права восстановления.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
За сутки татарстанцы перевели мошенникам 22 миллиона рублей
Из-за действий экипажа российский самолет, отправившийся из Казани, едва не потерпел крушение
В Казани с сегодняшнего дня ограничат движение на улицах Чернышевского и Яхина
Волонтеров «Игр будущего» наградили Чернышенко, Матыцин и Минниханов
Вечерний спектакль в театре Тинчурина завершился эвакуацией из-за пожара
Правительство выделяет дополнительное финансирование на выплаты матерям-героиням
Пассажиры нескольких рейсов не смогли вылететь из Казани из-за тумана
Мост, соединяющий Казань с Ульяновском, отремонтируют до 2025 года