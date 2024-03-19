Из-за ДТП с участием трех авто образовалась многокилометровая пробка, двое пострадали

ДТП случилось на улице Мира в Казани в 06:30. Из-за этого образовалась многокилометровая пробка, протянувшаяся из Высокой Горы до Нагорного.

33-летний житель Высокогорского района на ВАЗ-2114 двигался в сторону дома этим утром, но не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. В итоге, совершил столкновение с Volkswagen, за рулем которого находился 59-летний казанец.

Отечественный хэтчбек отбросило на Газель под управлением еще одного 47-летнего казанца.

Высокогорца госпитализировали с сотрясением мозга, ушибом грудной клетки и травмами рук, а водителя Volkswagen с ушибами теменной области и предплечья. Госавтоинспекция выясняет причины случившегося.