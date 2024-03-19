Из-за ДТП с участием трех авто образовалась многокилометровая пробка, двое пострадали

news_top_970_100
Город
19 марта 2024  12:02
Автор:
Эндже Гарафиева

ДТП случилось на улице Мира в Казани в 06:30. Из-за этого образовалась многокилометровая пробка, протянувшаяся из Высокой Горы до Нагорного.

33-летний житель Высокогорского района на ВАЗ-2114 двигался в сторону дома этим утром, но не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. В итоге, совершил столкновение с Volkswagen, за рулем которого находился 59-летний казанец.

Отечественный хэтчбек отбросило на Газель под управлением еще одного 47-летнего казанца.

Высокогорца госпитализировали с сотрясением мозга, ушибом грудной клетки и травмами рук, а водителя Volkswagen с ушибами теменной области и предплечья. Госавтоинспекция выясняет причины случившегося. 

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Треть россиян планирует отправиться летом в путешествие
В одном из районов Татарстана школьным поварам выплатят по 50 тысяч рублей, чтобы удержать кадры
Из Франции юные циркачи из Казани привезли серебро конкурса
В этом году в Казани благоустроят 7 общественных пространств, их выбрали сами горожане
Дома Приволжского района завтра оставят без воды
Из-за ДТП с участием трех авто образовалась многокилометровая пробка, двое пострадали
Услуги по родовым сертификатам в Татарстане получили более 7 тысяч молодых мам
В Татарстане закрылась еще одна ледовая переправа