Из-за ДТП в Татарстане два человека погибли, четверо госпитализированы

Сегодня утром на 14 километре автодороги Алексеевское-Билярск произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля Lada Granta не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего машина перевернулась.

Фото: © Прокуратура РТ

По предварительным данным, в результате аварии на месте погибли 29-летний водитель и 24-летняя пассажирка автомобиля. Еще четыре человека, находившихся в салоне – двое взрослых и двое детей – госпитализированы в медицинское учреждение.

На место происшествия выехал прокурор Алексеевского района Фаргат Шайхаттаров. Прокуратура организовала проверку для выяснения причин и обстоятельств трагедии.