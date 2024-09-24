Из-за ДТП в Татарстане два человека погибли, четверо госпитализированы

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Республика
24 сентября 2024  09:23
Автор:
Эндже Гарафиева

Сегодня утром на 14 километре автодороги Алексеевское-Билярск произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля Lada Granta не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего машина перевернулась.

 Фото: © Прокуратура РТ

По предварительным данным, в результате аварии на месте погибли 29-летний водитель и 24-летняя пассажирка автомобиля. Еще четыре человека, находившихся в салоне – двое взрослых и двое детей – госпитализированы в медицинское учреждение.

На место происшествия выехал прокурор Алексеевского района Фаргат Шайхаттаров. Прокуратура организовала проверку для выяснения причин и обстоятельств трагедии.

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