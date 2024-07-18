Из-за «Казанского триатлона» движение транспорта будет ограничено 10 августа

news_top_970_100
Город
18 июля 2024  10:51
Автор:
Эндже Гарафиева

В связи с проведением «Казанского триатлона-2024» в Казани 10 августа будет ограничено движение транспорта по ряду улиц. Перекрыты будут следующие участки:

  • от улицы Декабристов до улицы Фатыха Амирхана (полное перекрытие в обоих направлениях)
  • от улицы Фатыха Амирхана до пересечения с улицей Чистопольской (полное перекрытие в обоих направлениях, сквозной проезд возможен со стороны улиц Алексея Козина и Нигматуллина)
  • от съезда с улицы Сибгата Хакима до съезда на улицу Чистопольскую (перекрыты три правые полосы)
  • от улицы Чистопольской до съезда на круговое движение вокруг стадиона «Ак Барс Арена» (перекрыты три правые полосы)
  • Внутренняя дорога вокруг стадиона «Ак Барс Арена» и нижний мост от внутренней дороги стадиона до проспекта Ямашева (полное перекрытие движения)
  • Съезд по улице Декабристов от Кремлевской дамбы до улицы Сибгата Хакима (перекрыто одно направление)
  • Улица Сибгата Хакима от улицы Декабристов до улицы Абсалямова (полное перекрытие в обоих направлениях)

Ограничения будут действовать с 04:30 утра до 16:00 вечера. Кроме этого, с 07:00 до 16:00 в обоих направлениях перекроют дорогу на улице Пролетарская.

Водителей просят учитывать эти ограничения при планировании своих маршрутов.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Татарстане снизилось количество выданных автокредитов
Как питаться, чтобы не было проблем с желчным пузырем
В РТ житель потерял 264 тысячи рублей из-за «псевдо-сотрудников УК»
Как бесплатно провести газ до садовых земельных участков
Электронный сертификат для приобретения технических средств реабилитации: быстро, доступно, удобно
Из-за «Казанского триатлона» движение транспорта будет ограничено 10 августа
Готовим компост для здорового и богатого урожая
Программа льготной ипотеки на новостройки завершилась: чего ждать на рынке недвижимости?