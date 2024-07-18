Из-за «Казанского триатлона» движение транспорта будет ограничено 10 августа

В связи с проведением «Казанского триатлона-2024» в Казани 10 августа будет ограничено движение транспорта по ряду улиц. Перекрыты будут следующие участки:
- от улицы Декабристов до улицы Фатыха Амирхана (полное перекрытие в обоих направлениях)
- от улицы Фатыха Амирхана до пересечения с улицей Чистопольской (полное перекрытие в обоих направлениях, сквозной проезд возможен со стороны улиц Алексея Козина и Нигматуллина)
- от съезда с улицы Сибгата Хакима до съезда на улицу Чистопольскую (перекрыты три правые полосы)
- от улицы Чистопольской до съезда на круговое движение вокруг стадиона «Ак Барс Арена» (перекрыты три правые полосы)
- Внутренняя дорога вокруг стадиона «Ак Барс Арена» и нижний мост от внутренней дороги стадиона до проспекта Ямашева (полное перекрытие движения)
- Съезд по улице Декабристов от Кремлевской дамбы до улицы Сибгата Хакима (перекрыто одно направление)
- Улица Сибгата Хакима от улицы Декабристов до улицы Абсалямова (полное перекрытие в обоих направлениях)
Ограничения будут действовать с 04:30 утра до 16:00 вечера. Кроме этого, с 07:00 до 16:00 в обоих направлениях перекроют дорогу на улице Пролетарская.
Водителей просят учитывать эти ограничения при планировании своих маршрутов.