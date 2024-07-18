Из-за «Казанского триатлона» движение транспорта будет ограничено 10 августа

В связи с проведением «Казанского триатлона-2024» в Казани 10 августа будет ограничено движение транспорта по ряду улиц. Перекрыты будут следующие участки:

от улицы Декабристов до улицы Фатыха Амирхана (полное перекрытие в обоих направлениях)

от улицы Фатыха Амирхана до пересечения с улицей Чистопольской (полное перекрытие в обоих направлениях, сквозной проезд возможен со стороны улиц Алексея Козина и Нигматуллина)

от съезда с улицы Сибгата Хакима до съезда на улицу Чистопольскую (перекрыты три правые полосы)

от улицы Чистопольской до съезда на круговое движение вокруг стадиона «Ак Барс Арена» (перекрыты три правые полосы)

Внутренняя дорога вокруг стадиона «Ак Барс Арена» и нижний мост от внутренней дороги стадиона до проспекта Ямашева (полное перекрытие движения)

Съезд по улице Декабристов от Кремлевской дамбы до улицы Сибгата Хакима (перекрыто одно направление)

Улица Сибгата Хакима от улицы Декабристов до улицы Абсалямова (полное перекрытие в обоих направлениях)

Ограничения будут действовать с 04:30 утра до 16:00 вечера. Кроме этого, с 07:00 до 16:00 в обоих направлениях перекроют дорогу на улице Пролетарская.

Водителей просят учитывать эти ограничения при планировании своих маршрутов.