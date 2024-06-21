Из-за короткого замыкания в Казани загорелась квартира

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Город
21 июня 2024  10:03
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани на улице Ватутина произошел пожар в двухкомнатной квартире. Предположительно, причиной возгорания стало замыкание электропроводки. Огонь вспыхнул со стороны входной двери.

К счастью, квартира на момент пожара была пуста, и никто не пострадал. Соседи вызвали пожарных, которые оперативно прибыли на место происшествия, пишет «Татарстан-24».

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