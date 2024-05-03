Из-за майских заморозков в детсадах и школах Казани снова включат отопление

В мэрии Казани сообщили, что возобновят подачу тепла в социально значимые объекты города – это детские сады, школы и больницы.

Причиной стало резкое похолодание. В ближайшие дни температура может опуститься до нуля. При этом, такая погода сохранится до конца следующей недели, сообщают синоптики.

Напомним, сегодня, 3 мая, столбики термометров не поднимутся выше +5 градусов. Ожидается сильный ветер с порывами до 22 м/с.

По всей республике татарстанцы публикуют фотографии своих дворов, усыпанных снегом и возмущаются нехарактерными для мая сюрпризами погоды.