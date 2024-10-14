Из-за нелегального мигранта закрыли кафе в Казани

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Город
14 октября 2024  11:55

В Советском районе Казани приостановлена работа восточного кафе. Причиной стали нарушения миграционного законодательства.

Как выяснилось в ходе проверки, проведенной сотрудниками миграционной службы, владелец кафе незаконно трудоустроил гражданина Узбекистана. У иностранного пекаря не было разрешения на работу.

В результате Советский районный суд Казани постановил приостановить деятельность заведения на 20 суток. Судебные приставы опечатали кафе и проконтролировали, чтобы все помещения были освобождены.

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Из-за нелегального мигранта закрыли кафе в Казани