Из-за нелегального мигранта закрыли кафе в Казани

В Советском районе Казани приостановлена работа восточного кафе. Причиной стали нарушения миграционного законодательства.

Как выяснилось в ходе проверки, проведенной сотрудниками миграционной службы, владелец кафе незаконно трудоустроил гражданина Узбекистана. У иностранного пекаря не было разрешения на работу.

В результате Советский районный суд Казани постановил приостановить деятельность заведения на 20 суток. Судебные приставы опечатали кафе и проконтролировали, чтобы все помещения были освобождены.