Из-за неуплаты штрафов татарстанского блогера Марата Клубнику лишили прав и запретили выезд из страны

Суд в Татарстане ввел санкции против известного блогера Марата Мифтахова, известного под псевдонимом «Марат Клубника» в соцсетях и снимающего нестандартные ролики.

Он стал популярным после участия в программе «Давай поженимся» на Первом канале. Мифтахов родился в Рыбно-Слободском районе. «Простой парень из деревни», – так называет он себя.

Дело в том, что мужчина накопил 140 тысяч долгов и не собирался их погашать – ему 34 раза выписывали штрафы за незаконную торговлю ягодами, колбасой и другими изделиями.

В суде свою вину он отрицал, поясняя, что все заработки отдавал старикам и инвалидам. Хотя ролики, которые он сам же и снимал для своего блога, свидетельствуют об обратном. Например, на одном из них он торгует ягодами у стен Казанского Кремля и хвастается заработками.

Тем не менее, суд нашел меру пресечения для Мифтахова. Пока блогер не оплатит штрафы, он не сможет управлять автомобилем и выезжать за пределы России.