Из-за ограничений в аэропорту Казани пассажиров отправляют в Самару и Бегишево

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Город
3 октября 2024  08:33
Автор:
Эндже Гарафиева

Из-за временного закрытия аэропорта Казани авиарейсы из нескольких российских городов перенаправляются в соседние регионы. Об этом сообщает пресс-служба казанской воздушной гавани.

Так, самолеты, вылетевшие в столицу Татарстана из Омска, Хургады и Челябинска, совершат посадку в аэропорту Бегишево в Нижнекамске и в Самаре. Пассажирам этих рейсов придется добираться до пункта назначения на автобусах.

Напомним, что аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет самолеты. О причинах ограничений и сроках возобновления работы аэропорта пока не сообщается.

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