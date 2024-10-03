Из-за ограничений в аэропорту Казани пассажиров отправляют в Самару и Бегишево

Из-за временного закрытия аэропорта Казани авиарейсы из нескольких российских городов перенаправляются в соседние регионы. Об этом сообщает пресс-служба казанской воздушной гавани.

Так, самолеты, вылетевшие в столицу Татарстана из Омска, Хургады и Челябинска, совершат посадку в аэропорту Бегишево в Нижнекамске и в Самаре. Пассажирам этих рейсов придется добираться до пункта назначения на автобусах.

Напомним, что аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет самолеты. О причинах ограничений и сроках возобновления работы аэропорта пока не сообщается.