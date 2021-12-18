 Из-за пожара в жилом доме в Зеленодольске погибли два человека
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Из-за пожара в жилом доме в Зеленодольске погибли два человека

К тушению привлекались 33 человека и 11 единиц техники, предварительная причина возгорания – неосторожность при курении. 

Истории
18 декабря 2021  12:41
Автор:
Эдуард Салихов

Из-за пожара в жилом доме в Зеленодольске погибли 92-летняя женщина и 56-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

В квартире происходило горение дивана, пожар ликвидирован на площади пять квадратных метров. До приезда спасателей из дома самостоятельно эвакуировались 10 человек.

Пожарные с помощью автолестницы из окна квартиры на пятом этаже спасли трех девочек: десять, пять и три года. Также при помощи маски спасаемого по лестнице вывели 74-летнюю женщину. 

К тушению привлекались 33 человека и 11 единиц техники, предварительная причина возгорания – неосторожность при курении. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане в пожаре погиб мужчина. Дом горел в Аксубаевском районе в деревне Беловка.

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