Из-за ремонта в двух районах Казани с 22 апреля перекроют дороги

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Город
18 апреля 2024  18:04
Автор:
Эндже Гарафиева
Автор фото: Фарит Муратов

В Казани планируется ремонт асфальтового покрытия на 17 участках городских дорог в Вахитовском и Приволжском районах, сообщает мэрия.

Из-за проведения строительных работ, участки путепроводов будут закрыты для движения.

Например, с 22 апреля по 5 мая автомобилисты не смогут проехать по улицам Галактионова, Гарифьянова, Хади Такташа, проспекта Победы и других дорожных развязках.

Затем с 6 июня по 23 июля рабочие будут проводить ремонт дороги на улицах Центральная и Заслонова. С 24 июля по 1 августа – на улицах Вишневского, Московская и других дорогах. Со 2 августа по 15 сентября дорожные службы переместятся на улицу Подлужная, где тоже закроют проезд на это период.

Подробнее о том, какие участки дорог попадут под ограничения движения транспорта, можно узнать на сайте мэрии.

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