Из-за строительства насосной станции на улице Васильченко проезд закрыт до конца сентября

В связи со строительством насосной станции на улице Васильченко продлено ограничение движения транспорта и пешеходов, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

До 30 сентября частично перекрыта проезжая часть и тротуар в районе здания №2л.

Водителей и пешеходов просят учитывать изменения в движении и планировать свои маршруты с учетом перекрытия.

Ранее мы писали, что в связи со строительством квартальных сетей теплоснабжения, с 2 по 29 сентября будет временно ограничено движение по улице Павлюхина в Казани.