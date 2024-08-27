Из-за строительства насосной станции на улице Васильченко проезд закрыт до конца сентября

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Город
27 августа 2024  17:45
Автор:
Эндже Гарафиева

В связи со строительством насосной станции на улице Васильченко продлено ограничение движения транспорта и пешеходов, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

До 30 сентября частично перекрыта проезжая часть и тротуар в районе здания №2л.

Водителей и пешеходов просят учитывать изменения в движении и планировать свои маршруты с учетом перекрытия.

Ранее мы писали, что в связи со строительством квартальных сетей теплоснабжения, с 2 по 29 сентября будет временно ограничено движение по улице Павлюхина в Казани.

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Из-за строительства насосной станции на улице Васильченко проезд закрыт до конца сентября
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