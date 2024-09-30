Из-за схода вагона в Тихоново изменилось расписание поездов

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Республика
30 сентября 2024  15:30
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане из-за схода грузового вагона изменены маршруты пассажирских поездов.

Напомним, сегодня в 13:22 на станции Тихоново в Менделеевском районе Татарстана произошел сход порожнего грузового вагона. В результате инцидента, движение поездов на данном участке Куйбышевской железной дороги временно приостановлено.

Для пассажиров поездов дальнего следования №111 Москва – Круглое Поле и №112 Круглое Поле – Москва организована доставка автобусами до станций назначения в обход станции Тихоново. Также скорректирован маршрут пригородного поезда № 6678 сообщением Нижнекамск – Ижевск.

На месте происшествия работает восстановительный поезд. Камская транспортная прокуратура проводит проверку по факту схода вагона.

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