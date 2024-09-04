Из-за угрозы распространения чумы свиней в Татарстане отстреляли почти 700 кабанов

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Республика
4 сентября 2024  16:41
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане продолжается активная борьба с распространением африканской чумы свиней (АЧС). Как сообщил заместитель начальника Главного управления ветеринарии Габдулхак Мотыгуллин, с начала года в республике отстреляно 698 диких кабанов, которые могут быть переносчиками вируса.

Особую тревогу у ветеринарной службы вызывают соседние с Татарстаном регионы. Это Марий Эл, Кировская, Нижегородская, Пензенская и Оренбургская области, где зафиксированы вспышки АЧС.

В августе в республике прошел месячник по недопущению заноса вируса. В его рамках было проведено свыше 400 собраний с населением, организовано 6 учений для специалистов и более 200 рейдов по выявлению мест обитания диких кабанов. Во время проведения данного месячника было отстрелено 66 особей.

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