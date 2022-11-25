Из-за упавшего на пути дерева в Казань не прибыл фирменный поезд из Москвы

Фирменный поезд №24 Москва – Казань не смог сегодня доехать до пункта назначения, сообщает корреспондент «Снег Медиа» с места событий.

Состав остановился в лесу на подъезде к станции Канаш (Чувашия). Как сообщила поездная бригада, на пути упало дерево. После полуторачасовой стоянки поезд отправился в обратном направлении на станцию Шумерля.

Ранее «КВ» сообщали, что поезд Деда Мороза приедет на железнодорожную станцию в Казани 5 декабря. Состав из Великого Устюга оправился в путешествие по городам России 22 октября.

Состав представляет собой празднично оформленную передвижную резиденцию, в которой главный зимний волшебник страны путешествует по России и дарит новогоднее настроение всем, кто не имеет возможности приехать к нему в Великий Устюг.