Из-за водного фестиваля на Свияге ограничат движение маломерных судов

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Республика
26 июня 2024  14:42
Автор:
Эндже Гарафиева

В связи с проведением масштабного фестиваля водных видов спорта «Sviyaga Fest 2024» 6-7 июля в Зеленодольском районе Татарстана вводится временное ограничение на движение маломерных судов. Соответствующее постановление подписал и.о. премьер-министра республики Рустам Нигматуллин.

Данная мера принята в целях обеспечения безопасности зрителей и участников фестиваля. Контроль за соблюдением ограничений возложен на сотрудников МЧС Татарстана.

В воскресенье, 7 июля, с 8:30 до 14:00 будет закрыта для выхода на воду акватория Свияги в радиусе 600 метров от острова Свияжск. Ограничение распространяется на все типы маломерных судов: катера, лодки, гидроциклы, байдарки, гребные лодки.

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