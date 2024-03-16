Избиратели Татарстана активно интересуются вопросами организации выборов

Согласно данным Центризбиркома Татарстана, вчера явка в республике составила 37,7%. А целом по России она была чуть меньше – 36,42%.

По словам Кондратьева, выборы проходят штатно. Не было зафиксировано ни одного не то что правонарушения, но и инцидента, нарушающего ход избирательной кампании.

На горячие линии за вчерашний день поступило 815 звонков. Глава ЦИК РТ обратил внимание, что это совокупная цифра звонков и на федеральный, и на республиканский номера. Основной блок вопросов касался режима работы избирательных участков, голосования на дому, подачи заявлений на голосование по месту нахождения, а не по месту прописки. Кондратьев с сожалением констатировал, что в ходе голосования уже нельзя закрепится на другом участке через систему «Мобильный избиратель». Хотя такие просьбы до сих пор поступают. Для этого было достаточно времени. Избирательные комиссии практически никому не отказывали.

Чуть более 2% заявились на надомное голосование.