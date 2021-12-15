Казанскую девочку, которую на видео избивала мать, отдали под опеку бабушке, сообщили «Вести Татарстана».

Сейчас Лола Федоренко пока не может забрать девочку домой, так как ребенок все еще находится на лечении в больнице №18 Казани. Но по документам бабашка уже имеет право взять под опеку внучку.

На данный момент провинившаяся мать находится в СИЗО. Отец девочки изначально хотел забрать ее под опекунство, но позже подписал самовольный отказ.

Ранее сообщалось, что на женщину избившую дочь и записавшую это на видео завели уголовное дело.