 Казанскую девочку, которую на видео избивала мать, отдали под опеку бабушке
news_header_top_970_100

Казанскую девочку, которую на видео избивала мать, отдали под опеку бабушке

На бабушку уже оформили опеку над внучкой.

Республика
15 декабря 2021  15:59
Автор:
Николай Лукоянов

Казанскую девочку, которую на видео избивала мать, отдали под опеку бабушке, сообщили «Вести Татарстана».

Сейчас Лола Федоренко пока не может забрать девочку домой, так как ребенок все еще находится на лечении в больнице №18 Казани. Но по документам бабашка уже имеет право взять под опеку внучку.

На данный момент провинившаяся мать находится в СИЗО. Отец девочки изначально хотел забрать ее под опекунство, но позже подписал самовольный отказ.

Ранее сообщалось, что на женщину избившую дочь и записавшую это на видео завели уголовное дело.

 

#опека #избиение девочки #избиение ребенка
Новости
В кадровом дефиците работают около 70% промышленных предприятий Татарстана
Алексей Краснов: неоконченный реквием
Алексей Краснов: неоконченный реквием
Активистка, борющаяся с ростовыми куклами в Казани, не подаст в суд на «коня» за оскорбления
У «Меги» в Казани заработает пункт приема вторсырья: сдать можно ткань, посуду и капроновые колготки
В Татарстане за сутки зафиксировано еще шесть смертей от коронавируса
В Актанышском районе погибли четыре человека из-за легковушки, вылетевшей на встречку
В Казани услуги ведущих и аниматоров на новогодние корпоративы подорожали на 46%
В Челнах вакцинированная на позднем сроки беременности женщина родила здорового ребенка