Избившая фельдшера жительница Набережных Челнов просит о примирении сторон

Жительница Набережных Челнов, которая 4 сентября 2021 года, напала на фельдшера скорой помощи, обратилась к следствию с заявлением о примирении. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Напомним, инцидент произошел в одном из домов 50-го комплекса Автограда. Бригада скорой помощи прибыла по вызову к пациентке. После осмотра и назначенного лечения ее мать потребовала оформить дочери больничный. Однако 33-летняя фельдшер пояснила, что не может это сделать, поскольку это не входит в ее обязанности.

Услышав отказ, 59-летняя женщина, находясь в нетрезвом состоянии, набросилась на медика и несколько раз ударила женщину. Потерпевшая покинула квартиру и вызвала полицейских.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Как показала психолого-психиатрическая экспертиза, челнинка «импульсивная личность». В настоящее время материалы переданы в суд для рассмотрения по существу. Расследование нападения на фельдшера скорой под личный контроль взял председатель СК России Александр Бастрыкин.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что суд Набережных Челнов приступил к рассмотрению дела о нападении учительницы со шваброй в стенах школы.