Избран новый председатель Общественного совета МВД Татарстана

В Министерстве внутренних дел Республики Татарстан прошло итоговое заседание Общественного совета за 2024 год. Основными темами обсуждения стали результаты работы совета за предыдущий год и выбор нового лидера, как сообщила пресс-служба ведомства.

С уходом Ирины Терентьевой, которая была избрана депутатом Госсовета и оставила пост председателя Общественного совета, начался процесс выборов нового руководителя. В результате единогласного голосования новым председателем стал Фирдус Гималтдинов, занимающий должность директора ГТРК «Татарстан».