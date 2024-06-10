«Издевательство над животными»: в Татарстане во время Сабантуя умерла лошадь

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Республика
10 июня 2024  09:58
Автор:
Эндже Гарафиева

Трагедия на Сабантуе в селе Актаныш вызвала волну негодования в сети. Во время скачек умерла лошадь. 

Как сообщает телеграм-канал «Казань на максималках», животному стало плохо после длительной скачки. По словам очевидцев, лошадь не получала отдыха и бежала несколько километров без остановки. 

Видео, опубликованное в сети, показывает, как люди пытаются оказать помощь умирающему животному, но их усилия оказываются безуспешными. Многие пользователи негодуют, почему на сабантуях до сих пор варварски используют лошадей.

Другие пользователи выражают сожаление о гибели лошади и призывают организаторов сабантуев заботиться о животных. На данный момент подробности произошедшего неизвестны.

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