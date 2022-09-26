Ижевск, Казань скорбит с тобой: в столице РТ почтили память погибших в школе

В столице Татарстана в Ленинском саду почтили память погибших в ижевской школе. Тут установили мемориал. к нему потянулись горожане, которые зажгли свечи, принесли цветы и мягкие игрушки. Все казанцы глубоко соболезнуют родным и близким погибших, разделяют их душевную боль, отметила замруководителя исполкома по вопросам социальной сферы Гузель Сагитова, которая была на установке временного меморила.

«Это очень тяжело, поскольку еще не зажили прошлогодние раны… Тогда трагедии случились не только в казанской школе, но и в Перми, , – сказала она. – Для нас это как будто возвращение к тем событиям. Конечно, хочется сегодня сказать: «Ижевск, мы с вами!» Мы понимаем эту боль, которую не унять никакими словами».

Останавливались у мемориала и люди, проходящие через сад. Пожилая, седовласая женщина с сумкой-тележкой быстро шла мимо. Но, увидев мемориал, остановившись, перекрестилась и склонила голову. Здесь же остановился и мужчина средних лет, учитель гимназии № 11, и женщина. Они в недоумении смотрели на установленный баннер, спрашивая у прохожих: «А что случилось? Мы работали весь день, даже не знаем».

После к мемориалу подошла жительница Казани Александра Черникова. На глазах у нее стояли слезы.

«Я была на работе, здесь рядом, и вот сейчас шла мимо. Весь день читала новости о произошедшем. Как, как могло так получиться? Неужели случай в Казани никого ничему не научил? Неужели школы не могут охранять так же хорошо, как и банки? Здесь год назад люди потерпели такую же трагедию, и вот снова. Нужно работать над охраной школ, защищать их всеми возможными способами. А сейчас уже детей не вернешь. Это ужасная трагедия для всех, скорбим вместе с родителями», — не могла сдерживать эмоции женщина.

Студент Роман Цариков тоже остановился у большого банера со свечой на черном фоне и цветами.

«Такая трагедия не может обойти нас стороной. Потому что год назад, у нас, в Казани, было почти то же самое. Жалко детей, маленьких, которые только-только начали жить. Жалко и их родителей, которым теперь нужно справляться с этим горем. Желаю сил всем, кого затронула эта трагедия», — поделился мыслями парень.