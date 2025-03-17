«Изге Болгар җыены» станет завершающим аккордом KazanForum 2025

18 мая 2025 года в Болгаре состоится торжественное мероприятие «Изге Болгар җыены», посвященное Дню официального принятия ислама Волжской Булгарией. Этот праздник станет завершающим событием культурной программы XVI Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum». Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры Татарстана.

Ожидается, что в мероприятии примут участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, представители Правительства республики, делегаты из других регионов России, а также представители духовных управлений мусульман РФ, стран ближнего и дальнего зарубежья. Кроме того, на праздник приедут участники мусульманских общин из разных уголков страны и мира, а также гости KazanForum.

«Изге Болгар җыены» — это значимое событие, посвященное историческому моменту принятия ислама Волжской Булгарией в 922 году. Праздник подчеркивает важность ислама в истории и культуре Татарстана и служит символом единства мусульманского сообщества.

Мероприятие станет ярким завершением культурной программы KazanForum, который традиционно объединяет представителей бизнеса, политики и культуры из России и исламского мира. Праздник в Болгаре не только подчеркнет историческое наследие региона, но и укрепит культурные и духовные связи между участниками форума.

Организаторы ожидают, что «Изге Болгар җыены» станет важным событием для всех гостей, подчеркнув роль Татарстана как моста между Россией и исламским миром.