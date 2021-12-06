От «Салават Купере» до больницы №7: итоги благоустройства общественных пространств Казани

На деловом понедельнике мэр Казани Ильсур Метшин рассказал о благоустройстве 7 различных общественных пространств за 2021 год, многие из которых были отмечены мировые премиями. Например, проект парка «Чайковое озеро» победил в номинации «Лучший проект по развитию физической активности среди населения» конкурса «Здоровые города России».

На совещании Метшин вспомнил, как зародилась программа «100 скверов» и отметил, что любая затея начинается с «маленького ручейка», сравнивая «ручеек» с идеями по изменению города.

По словам Метшина, наработанный опыт создания общественных пространств позволяет замахиваться на все более высшие ступени и новые уровни.

В Казани появляются не просто скверы, а объекты на стыке архитектуры, благоустройства, урбанистики и экологии, которые удостаиваются народного признания, добавил он.

За пять лет федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Казани создано и реконструировано 24 объекта на сумму более 5 млрд рублей, рассказал мэр.

Набережные реки Казанки и озера Кабан

Ко Дню города на берегу Казанки открыли два новых участка набережной. Там обустроили прибрежную зону у Фестивального квартала и участок между зданием Национальной библиотеки Татарстана и мостом Миллениум.

Так, на территории от Кировской дамбы до Казанского Кремля (Фестивальный квартал) расположили зеленый амфитеатр с удобными скамейками и сад с разнообразными растениями. Также отреставрировали монумент «Хрущевский спуск», стену которого украсил мурал в стиле леттеринг со строками стихотворения поэта Мансура Шигапова о береге Казанки.

Фото: © мэрия Казани

На участке между Нацбиблиотекой и Миллениум обустроили спортивную зону, где появились зоны для велосипедистов и роллеров, большое количество игровых площадок. Берег Казанки украсили театральными саунд-инсталляциями «Речные ворота».

Разработкой проектов обустройства набережной Казанки занималось архитектурное бюро Orchestra Design.

Фото: © мэрия Казани

В 2021 году также завершили обустройство набережной озера Кабан. Работы длились целых 4 года. Так, в этом году часть озера дооснастили малыми архитектурными формами и арт-объектами, установили ограждения. Территорию озеленили при помощи крупномерных деревьев и кустарников и водных растений. Всего благоустройство коснулось 89 га прибрежных территории.

Проект разработал российско-китайский организация временного объединения Turenscape+MAP, а эскизом занималось бюро «Архитектурный десант».

«Парк Победы»

В парке Победы со стороны проспекта Ямашева установили мемориальный монумент

памяти военным, служившим в Афганистане. Для дополнения монумента были поставлены скульптуры «После боя» и «Ветер войны», гранитные стелы «Памятные письма», на которых написаны имена оставивших жизнь на этой войне. Также на территории мемориала посадили газон и высокоствольные деревья.

Автором проекта стал член Союза художников России и Татарстана Александр Кислов. Задумку автора осуществили в жизнь архитекторы и скульпторы Герман Бакулин и Никита Мазаев.

Фото: © мэрия Казани

«Чайковое озеро»

На улице Маршала Чайковского появился парк площадью 2,7 га у Малого Чайкового озера. Там была проведена экологическая реабилитация водоемов и организованы зоны для оздоровления пациентов больницы № 7, который находится рядом с парков. Также здесь могут проводить время и жители города.

Фото: © мэрия Казани

Парк в «Салават Купере»

В ЖК «Салават Купере» создали парк на площади 6 га. До появления прогулочной зоны здесь был заброшенный пустырь, к тому же со сложным рельефом и заболоченностью. Он потребовал целый комплекс подготовительных работ. Концепция проекта заключается в создании трех зон — парадной, активной и зоны созерцания.

В наступающем году запланировано благоустройство парка. Так, в нем установят детское и спортивное оборудование, малые архитектурные формы и памп-трек. Также появится культурный центр, общественный сад и центральная площадь, а в зоне озера будет смотровая площадка.

Разработкой проекта занималась архитектурная студия ZARF.

Фото: © мэрия Казани



Реконструкция парка «Черное озеро» и сквера Толстого

В сквере имени Льва Толстого установили кованые опорные освещения и улучшили существующих чугунных ограждений по периметру, обновили дорожки. Немаловажным плюсом реставрации стала установка гранитных спусков для людей с инвалидностью. Помимо этого, в сквере появились удобные пешеходные переходы.

Реконструкцией объекта занималась творческая группа при мэрии Казани.

На Черном озере планируют заменить навигационные стенды и организовать велопарковки, для детей появятся малые архитектурные формы. На событийной площади установят навес. В настоящее время ведутся работы по монтажу архитектурной подсветки прогулочной площадки между зданиями.

Разработчиками проекта стало архитектурное бюро Wowhaus.