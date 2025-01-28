Изменится расписание пригородного поезда Казань — Свияжск с 1 февраля

С 1 февраля 2025 года будет изменено расписание пригородного поезда №6355 Казань — Свияжск. Эти изменения вызваны техническими причинами, уточнили в пресс-службе АО «Содружество».

Согласно обновленному расписанию, отправление поезда со станции Казань будет происходить на три минуты раньше — в 10:23 по московскому времени. Прибытие на станцию Свияжск запланировано на 11:38.

Также стоит отметить, что в Приволжском федеральном округе планируется строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая свяжет Самару, Тольятти, Ульяновск, Казань и другие города. Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.