Известны адреса и время работы купелей в Казани

news_top_970_100
Город
18 января 2025  23:38

Завтра, в праздник Крещения, четыре городские купели будут открыты до 22:00. Добраться до них можно на общественном транспорте:  

  •  Улица Борисковская, 54 (около дома).

Автобусы: №23, 56, 102.

Остановка: ул. Борисковская.  

  • Кафе «Сокол» (рядом).

Автобусы: №23, 56, 102.

Остановка: Аграрный университет.  

  • Храм в честь Иконы Божией Матери «Живоносный Источник» (ул. 5-я Кадышевская, 12).

Автобусы: №35, 35а.

Остановка: ЖМ Савиново.  

  •  Храм Святой Преподобной Великомученицы Евдокии (ул. Федосеевская, 46).

Автобусы: №22, 28а, 89.

Остановка: ул. Батурина.

news_right_column_240_400
Новости
Известны адреса и время работы купелей в Казани
«Луч» - шаг к самостоятельной жизни
В фонде «Ярдэм» нуждающимся помогают независимо от веры и национальности
Омега-3: незаменимая польза
Анвар Гатиятулин отметил игру Тимура Билялова
«Ак Барс» забросил пять шайб во Владивостоке
Как казанские пенсионеры исполняют свои новогодние желания
Туристический аншлаг в Казани
Туристический аншлаг в Казани