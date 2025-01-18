Известны адреса и время работы купелей в Казани

Завтра, в праздник Крещения, четыре городские купели будут открыты до 22:00. Добраться до них можно на общественном транспорте:

Улица Борисковская, 54 (около дома).

Автобусы: №23, 56, 102.

Остановка: ул. Борисковская.

Кафе «Сокол» (рядом).

Автобусы: №23, 56, 102.

Остановка: Аграрный университет.

Храм в честь Иконы Божией Матери «Живоносный Источник» (ул. 5-я Кадышевская, 12).

Автобусы: №35, 35а.

Остановка: ЖМ Савиново.

Храм Святой Преподобной Великомученицы Евдокии (ул. Федосеевская, 46).

Автобусы: №22, 28а, 89.

Остановка: ул. Батурина.