Известны адреса и время работы купелей в Казани

Завтра, в праздник Крещения, четыре городские купели будут открыты до 22:00. Добраться до них можно на общественном транспорте:
- Улица Борисковская, 54 (около дома).
Автобусы: №23, 56, 102.
Остановка: ул. Борисковская.
- Кафе «Сокол» (рядом).
Автобусы: №23, 56, 102.
Остановка: Аграрный университет.
- Храм в честь Иконы Божией Матери «Живоносный Источник» (ул. 5-я Кадышевская, 12).
Автобусы: №35, 35а.
Остановка: ЖМ Савиново.
- Храм Святой Преподобной Великомученицы Евдокии (ул. Федосеевская, 46).
Автобусы: №22, 28а, 89.
Остановка: ул. Батурина.