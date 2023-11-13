Владимир Чагин посетил стенд Татарстана на выставке-форуме «Россия»

Руководитель гоночной команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин, посетивший выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве, вырил мнение, что эту масштабную экспозицию надо увидеть каждому жителю России. Чтобы оценить мощь и красоту родного края.

«Республика Татарстан, в которой я живу, известна в нашей стране и за рубежом многими достижениями. Например, как центр нефтедобычи и нефтехимии, авиастроения, один из лидеров сельскохозяйственного производства. А замечательный город Набережные Челны славится производством всемирно известных грузовиков «КАМАЗ», — напомнил спортсмен.

Спикер отметил, что каждый россиянин, где бы он ни находился, должен принимать все усилия, чтобы флаг родной страны победно развевался на финише.

Напомним, что выставка-форум «Россия» открылась в воскресенье и должна продлиться до 12 апреля следующего года. На площадках ВДНХ развернулись экспозиции 89 регионов страны, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

Ожидается, что в течение работы выставки ее несколько раз посетят президент страны Владимир Путин и члены российского правительства.