Известный комик Денис Дорохов заявился пробежать 10 км казанского марафона в мае

О том, что российский юморист Денис Дорохов готовится пробежать юбилейный марафон в Казани, он заявил сам в одном из шоу на площадке VK. Его соведущими являются Гарик Харламов и Азамат Мусагалиев. В этот день на шоу был приглашён министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

Глава Минспорта объяснил, что «Казанский марафон» — крупнейший региональный марафон. В этом году в его рамках пройдет Чемпионат России по марафону.

«Вся беговая элита будет у нас», – подчеркнул Леонов.

Дистанция проходит через достопримечательности Казани, а вдоль них стоят болельщики, которые поддерживают марафонцев.

Владимир Леонов пригласил комиков к участию и подарил им футболки с символикой спортивного проекта.

Напомним, что марафон состоится 11-12 мая и планирует собрать 30 тысяч бегунов. В завершении состоится концерт.