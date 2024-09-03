Известный ресторан в центре Казани продают за 150 миллионов рублей

На рынок недвижимости Казани за 150 млн рублей выставлен на продажу известный ресторан восточной кухни, расположенный в центре города у железнодорожного вокзала Казань-1. Ресторан вырос в цене почти вдвое, в прошлом году за него просили 65 млн рублей.

Помещение объекта делится на три больших зала, VIP-кабинки и молельную комнату. Ресторан располагается на площади в 1,4 тысячи квадратных метров.

К слову, в объявлении отмечается, что помещение может быть использовано под отель, хостел, медицинский центр или коворкинг. Новый владелец получит в подарок всю мебель и технику, что, в принципе, может стать дополнительным стимулом для покупателя.