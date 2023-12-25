Данис Зарипов поддержал действующего главу государства

Он мотивировал этот шаг большим вниманием. Которое оказывается развитию спорта в стране.

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Республика
25 декабря 2023  14:34
Автор:
Дмитрий Смирнов

Бывший капитан «Ак Барса» и экс-чемпион мира по хоккею Данис Зарипов поставил свою подпись в поддержку кандидата на должность президента России Владимира Путина в его избирательном штабе. При этом заслуженный хоккеист заявил: «Все мы Владимира Владимировича любим и уважаем. Он очень много сделал для нашей страны. И надеемся, и верим, что сделает еще многое. Почему важно участвовать в выборах? Я считаю, что любой человек, который хоть как-то заявил о себе, должен таким способом поддержать нашего главного человека».

Также Данис вспомнил о личных встречах с президентом: «Их у меня было не так много. Один из приемов был у него после победы на чемпионате мира по хоккею. Наверное, это мой самый памятный момент».

Напоследок, Зарипов сказал, что Путин делает большой вклад в развитие спорта в стране.

Напомним, на минувшей неделе в Казани открылся региональный избирательный штаб Владимира Путина, в котором любой желающий может оставить свое обращение, а также поставить подпись в поддержку нынешнего президента России.

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Данис Зарипов поддержал действующего главу государства
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