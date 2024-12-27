Известный хореограф Кирилл Баркан провел в Казани мастер-класс

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Республика
27 декабря 2024  14:16
Автор:
Елизавета Черкина

 Автор фото: Нафис Сиразетдинов

На минувшей неделе в федеральном спортивном центре гимнастики Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма прошел мастер-класс для юных гимнасток, который провел хореограф сборной России по художественной гимнастике Кирилл Баркан. 

Кроме того, Кирилл Михайлович - артист Государственного академического ансамбля народного танца им. И.Моисеева, а также дипломированный специалист МГАХ при Большом театре. Он работает в команде с главным тренером сборной России по художественной гимнастике, заслуженным работником физической культуры РФ Ириной Винер. Среди гимнасток, которые выступают под руководством Кирилла Баркана, - заслуженный мастер спорта России, член сборной команды России, трехкратная чемпионка мира среди юниоров, чемпионка Игр БРИКС-2024, чемпионка России-2024 Лала Крамаренко и член сборной команды России, победительница Кубка сильнейших, победительница российско-китайских молодежных игр 2023 Николь Римарачин Диас. 

- Нас с городом Казань связывает очень много общего, - рассказал «КВ» Кирилл Михайлович. – Здесь прошел самый крупный старт в последнем олимпийском цикле с 2021 по 2024 годы. В этом году в столице РТ прошли спортивные игры БРИКС, где наша Лала Крамаренко показала высокие результаты и стала победителем. Могу сказать, что ваш город с точки зрения хореографии, гимнастики и в целом всех видов спорта очень развитый. В Казани на протяжении долгого времени проводятся старты различных соревнований. 

 Автор фото: Нафис Сиразетдинов

Кирилл Баркан отметил, что всегда радуется, когда его зовут провести мастер-класс для детишек. 

- Сегодня постараюсь дать девочкам необходимые знания, ведь с 2025 года стартуют новые правила художественной гимнастики, - продолжил наш собеседник. – Правила очень сильно преображаются, к примеру, запланированы новые техники в исполнении элементов. Какие-то же элементы свою оценку снижают. Таким образом, у нас большое поле для работы! 

Известному хореографу 30 лет, с четырех лет мужчина начал заниматься хореографией – дедушка отвел его в самодельный коллектив. Как оказалось, родители Кирилла Михайловича не связаны с гимнастикой, а вот прадедушка был президентом федерации фигурного катания в Москве. Супруга нашего собеседника раньше занималась танцами, а сейчас воспитывает их сына и дочку. 

Мероприятие приходило при поддержке ОБФ «ЯРДАМ - ПОМОЩЬ». 

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