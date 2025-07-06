К 1 сентября у казанской школы №81 появится современная спортплощадка

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Город
6 июля 2025  11:19
Автор:
Елизавета Черкина

В Кировском районе Казани полным ходом идет строительство новой многофункциональной спортивной площадки на территории школы №81. Проект, реализуемый при поддержке ГК «СМУ-88», станет подарком к 90-летию учебного заведения.  

За два месяца строители преобразят ранее неиспользуемую территорию в современный спортивный комплекс. Здесь появится универсальное поле для баскетбола и волейбола, беговая дорожка, турники и зона для настольного тенниса. Вся площадка будет огорожена, а для удобства установят скамейки для зрителей.  

Особенностью проекта станет раздельный доступ: отдельные входы для школьников и жителей микрорайона. Это позволит ученикам заниматься физкультурой в учебное время, а вечерами и в выходные площадка будет открыта для всех желающих.  

Новый спортивный объект не только разнообразит уроки физкультуры, но и станет местом для подготовки к сдаче ГТО, проведения соревнований и активного отдыха жителей близлежащего ЖК «Крыловка Парк».
 

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