К 1 сентября в Казани построят новую школу на 1224 места

В Казани завершается строительство новой школы на 1224 места, которая откроет свои двери для учеников уже 1 сентября 2025 года. Образовательное учреждение возводится в микрорайоне вдоль улицы Ноксы в Советском районе в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Ход строительства проверил мэр Казани Ильсур Метшин в ходе выездного совещания.

Новая школа станет третьим образовательным учреждением в этом микрорайоне, где проживает около 15 тысяч человек. Она будет оснащена современной инфраструктурой: двумя спортивными залами, двумя бассейнами, школьным рестораном на 408 мест, актовым залом на 552 места и профильными кабинетами. На пришкольной территории обустроят футбольное поле с беговыми дорожками, баскетбольную и волейбольную площадки, а также две детские игровые зоны.

Строительство ведется с опережением графика. На данный момент выполнено 20% работ: установлен фундамент, завершено бетонирование ростверков, монолитные работы планируют завершить к середине мая. На объекте задействованы 270 рабочих, спецтехника и четыре крана.

«Этот микрорайон активно развивается, и новая школа станет важным социальным объектом для местных жителей. Учебное заведение будет оснащено всем необходимым для комфортного обучения и развития детей. Мы сделаем все возможное, чтобы к 1 сентября школа была готова принять первых учеников», – отметил Ильсур Метшин.

Площадь школы составит 24,5 тысячи квадратных метров. На четырех этажах разместятся 74 класса, включая 20 для начальной школы. Для маломобильных групп предусмотрены два лифта и подъемник в актовом зале.

После завершения строительных работ начнется благоустройство территории, включая озеленение площадью более 6,7 тысячи квадратных метров.

Напомним, что Казань остается лидером среди городов-миллионников России по строительству социальных объектов. За последние 11 лет в столице Татарстана построено 29 новых школ. Сегодня в городе функционирует 173 муниципальные школы, где обучаются более 169 тысяч детей.