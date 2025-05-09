К 80-летию Победы в России пройдут масштабные праздничные салюты

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Россия/Мир
9 мая 2025  12:04

Министр обороны РФ Андрей Белоусов подписал приказ о проведении торжественных артиллерийских салютов в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

9 мая 2025 года в 22:00 по местному времени праздничные залпы прозвучат:

  •     В Москве и всех городах-героях (Волгограде, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Смоленске, Туле)
  •     В городах расположения штабов военных округов и флотов

Торжественные салюты будут включать 30 артиллерийских залпов с использованием специальных салютных установок.

Особое внимание уделено городам, сыгравшим ключевую роль в Великой Отечественной войне, где праздничные мероприятия традиционно проходят с особым размахом.

Напомним, что в Казани праздничный салют пройдет в 22:00.

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