К декабрю в Казани капитально отремонтируют восемь детских садов

news_top_970_100
Город
9 апреля 2024  12:54
Автор:
Эндже Гарафиева

В рамках планируемого капитального ремонта в Казани будет проведено обновление восьми детских садов. Общая стоимость работ оценивается почти в 76 миллионов рублей. Они поступят из федерального и регионального бюджетов.

Ремонт будет охватывать объекты в Советском, Кировском, Московском и Авиастроительном районах города.

Это детские сады №22 и №123 комбинированного типа, №80 на улице Чкалова, №60 на улице Академика Сахарова, Центр Развития Ребенка №387, №8 на улице Чэчэк. Также №177 на улице Л.Натана Рахиля и основное здание детского сада №168 на проспекте Альберта Камалеева.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Минниханов: «Татарстан выступает связующим звеном между Россией и Турцией»
В Татарстан вернулись птицы вальдшнепы
В Татарстане выросли показатели социально-экономического развития
Число сообщений о подтоплении в этом году в Высокогорском районе в пять раз меньше, чем в прошлом
Минниханов сообщил об отправке питьевой воды пострадавшим в Оренбургской области
В Казани начали собирать помощь пострадавшим от паводка в Оренбургской области
Казанцы станут свидетелями яркой подсветки казанской телебашни к Ураза-байраму
К декабрю в Казани капитально отремонтируют восемь детских садов