К декабрю в Казани капитально отремонтируют восемь детских садов

В рамках планируемого капитального ремонта в Казани будет проведено обновление восьми детских садов. Общая стоимость работ оценивается почти в 76 миллионов рублей. Они поступят из федерального и регионального бюджетов.

Ремонт будет охватывать объекты в Советском, Кировском, Московском и Авиастроительном районах города.

Это детские сады №22 и №123 комбинированного типа, №80 на улице Чкалова, №60 на улице Академика Сахарова, Центр Развития Ребенка №387, №8 на улице Чэчэк. Также №177 на улице Л.Натана Рахиля и основное здание детского сада №168 на проспекте Альберта Камалеева.