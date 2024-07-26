К двум храмам и больнице в Казани проведут сети теплоснабжения

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Город
26 июля 2024  07:55
Автор:
Эндже Гарафиева

Власти Татарстана выделят свыше 42 миллионов рублей на подключение к системе теплоснабжения двух исторических памятников и медицинского учреждения. Информация об этом появилась на портале госзакупок. 

Речь идёт про Петропавловский собор и Церковь Козьмы и Дамиана, расположенных в районе улиц Джалиля, Рахматуллина и Профсоюзной. Оба храма являются объектами культурного наследия, и работы по прокладке коммуникаций должны быть завершены к 1 ноября 2024 года. 

Еще один важный объект, который будет обеспечен теплом и горячей водой — это Республиканский клинический наркологический диспансер на улице Сеченова, 6. Здесь работы планируется завершить уже к 1 декабря текущего года. 

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