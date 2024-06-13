К концу августа в Казани завершится первый этап благоустройства бульвара на улице Серова

В Казани к концу августа завершится первый этап благоустройства бульвара на улице Серова. Общественное пространство будет полностью адаптировано для людей с ограниченными возможностями здоровья.

На бульваре появятся 12 функциональных зон с детскими и спортивными площадками, включающими адаптированные тренажеры, а также пространства для стимулирования органов чувств, включая сенсорный сад.

Фото: © Мэрия города

Планируется масштабное озеленение: высадка ивы, ольхи, кустарников, многолетников и хвойных. Зеленые насаждения также появятся вдоль проезжей части улицы Серова.

Бульвар получит событийную зону со сценой, перголой с качелями и прогулочными зонами. Запланированы открытие павильона для проката велосипедов и общественного огорода для людей с ОВЗ.

Также на бульваре установят малые архитектурные формы, обеспечат освещение и видеонаблюдение.

«Обычно в год мы благоустраиваем 13-14 общественных пространств, но благодаря подготовке к Играм и саммиту БРИКС в этом году мы обновляем 18 общественных пространств в Казани. Работы завершим в течение лета», – сообщил мэр Казани Ильсур Метшин во время осмотра хода работ.