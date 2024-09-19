К концу года в Казани найдут инвестора на строительство школы фигурного катани Загитовой

Проект создания в Татарстане школы фигурного катания под руководством олимпийской чемпионки Алины Загитовой приближается к своей реализации. Как сообщает РИА Новости, вопрос с финансированием проекта, стоимость которого оценивается в сотни миллионов рублей, планируется закрыть до конца текущего года.

Напомним, что договоренность об открытии школы была достигнута еще летом текущего года во время встречи Алины Загитовой с главой Татарстана Рустамом Миннихановым на ПМЭФ.

Министр спорта республики Владимир Леонов отметил, что в настоящее время проект полностью готов, идёт активный поиск инвестора. Планируется, что школа Загитовой разместится в уникальном здании, построенном специально под нужды будущих чемпионов.