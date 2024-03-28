К лету больше половины городских автобусов в Казани будут отремонтированы

В Казани первый обновленный автобус запустят уже в ближайшее время по маршруту №33.

Частные предприятия планируют к лету отремонтировать больше 60% автобусного парка. Работы по косметическому ремонту уже стартовали на машруте №55. Планируют заменить лобовые стекла и переобшить сиденья.

Автобусы №11 и №43 покрасят, установят на них новый бампер, а в №35 – заменят стекла, проведут кузовные работы и покраску.

Стекла также уже обновляют в автобусах маршрутов №33, 53, 63, для которых в том числе закуплена ткань для переобшивки. Запланированы жестяные работы и покраска.