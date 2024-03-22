К ликвидации пожара в «Крокус Сити Холле» привлекли больше 320 человек

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Россия/Мир
22 марта 2024  22:57
Автор:
Эндже Гарафиева

Прямо сейчас в Москве 130 единиц техники ведут масштабную борьбу с огнём на месте трагедии в «Крокус Сити Холле».

МЧС России сообщает, что группировка специалистов наращивается. Прямо сейчас здесь работают 320 человек.

Ещё в первые минуты произошедшего Владимиру Путину доложили о начале стрельбы, пишут РИА Новости. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, президент постоянно получает информацию о происходящем и о принимаемых мерах по линии всех соответствующих служб. Он дал все необходимые указания.

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