К новому перрону аэропорта Казани построят подъездную дорогу

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Город
15 августа 2024  08:16
Автор:
Эндже Гарафиева

Проект подъездной дороги к перрону международного аэропорта Казани в Лаишевском районе получил положительное заключение госэкспертизы. Информация об этом опубликована в госинформсистеме ЕГРЗ.

Заказчиком строительства выступает Главтатдортранс, а проект разработал Институт по проектированию объектов дорожного хозяйства РТ.

Масштабная реконструкция перрона аэропорта уже стартовала. На первом этапе, который планируется завершить к 6 декабря, будет направлено 7,7 млрд рублей. В результате перрон сможет принимать одновременно 10 широкофюзелляжных или 20 узкофюзелляжных самолетов.

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К новому перрону аэропорта Казани построят подъездную дорогу
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