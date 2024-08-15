К новому перрону аэропорта Казани построят подъездную дорогу

Проект подъездной дороги к перрону международного аэропорта Казани в Лаишевском районе получил положительное заключение госэкспертизы. Информация об этом опубликована в госинформсистеме ЕГРЗ.

Заказчиком строительства выступает Главтатдортранс, а проект разработал Институт по проектированию объектов дорожного хозяйства РТ.

Масштабная реконструкция перрона аэропорта уже стартовала. На первом этапе, который планируется завершить к 6 декабря, будет направлено 7,7 млрд рублей. В результате перрон сможет принимать одновременно 10 широкофюзелляжных или 20 узкофюзелляжных самолетов.