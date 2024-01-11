К обновленном сервису «Электронное образование РТ» подключились уже 70 тыс. татарстанцев

«Для тех, у кого остаются сложности, сообщаю, что созданием доступов к системе можно спокойно заняться после 22 января — к этому времени в образовательных учреждениях республики появится утвержденное постоянное расписание и будут решены все оргвопросы. Учебно-воспитательный процесс идет при этом в штатном режиме», — прокомментировал он.

Сегодня в 17.00 состоится онлайн-родительское собрание, где будут обсуждаться способы доступа к обновленной версии "Электронного образования РТ". Представители Минобрнауки и Минцифры РТ подробно расскажут о возможностях системы, включая доступ к материалам по школьным предметам, вариантам выполнения домашних заданий и прозрачности наблюдения за ходом образовательных программ. Для входа в систему можно использовать ЕСИА или получить логин и пароль ребенка в школе с 22 января.