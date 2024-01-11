К обновленном сервису «Электронное образование РТ» подключились уже 70 тыс. татарстанцев

Пользователи подключились к системе самостоятельно. Присоединиться к сервису можно и после 22 января, объяснил глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

news_top_970_100
Республика
11 января 2024  16:01
Автор:
Владислав Косолапкин

«Для тех, у кого остаются сложности, сообщаю, что созданием доступов к системе можно спокойно заняться после 22 января — к этому времени в образовательных учреждениях республики появится утвержденное постоянное расписание и будут решены все оргвопросы. Учебно-воспитательный процесс идет при этом в штатном режиме», — прокомментировал он.

Сегодня в 17.00 состоится онлайн-родительское собрание, где будут обсуждаться способы доступа к обновленной версии "Электронного образования РТ". Представители Минобрнауки и Минцифры РТ подробно расскажут о возможностях системы, включая доступ к материалам по школьным предметам, вариантам выполнения домашних заданий и прозрачности наблюдения за ходом образовательных программ. Для входа в систему можно использовать ЕСИА или получить логин и пароль ребенка в школе с 22 января.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Казани водитель получил травмы в ДТП на Мамадышском тракте
Ночью в Казани задержали нетрезвую 21-летнюю автоледи за рулем каршеринга
К обновленном сервису «Электронное образование РТ» подключились уже 70 тыс. татарстанцев
Группа «СалаваTik» собрала свыше 5 млн просмотров
В Казани «МАН» протаранил «Форд» на Чистопольской
Олимпийская чемпионка Вероника Степанова оценила лыжную трассу в Казани
Прокуратура РТ: Мошенничество с использованием нейросетей набирает обороты
В Казани провели рейд «Уступи дорогу скорой»